Более 80% родителей и учеников считают родным украинский язык, среди учителей - около 90% - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. В Украине около 90% учителей, 82% родителей и учеников считают родным языком украинский и используют его во всех сферах жизни. Такие результаты опроса сообщил глава Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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«Если посмотреть на выбор языка общения, то подавляющее большинство респондентов, а именно 89% учителей, 82% родителей и детей отметили, что считают родным языком именно украинский и используют его во всех сферах жизни, а именно общение в семейном кругу, в учебной деятельности, в культурной практике и т.д.», - рассказал Гурак.
Детали
По его словам, вместе с тем почти 20% родителей и учеников не считают украинский язык родным.
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«19% учеников/учениц, из числа внутренне перемещенных лиц, разговаривают исключительно на украинском, 29% общаются на украинском и русском в равной степени, а 10% преимущественно на русском языке», - сказал Гурак.
По его словам, что касается учителей, то согласно опросу, 94% проводят уроки исключительно на украинском языке, 82% используют учебные материалы при подготовке к уроку, 73% говорят на уроке на украинском языке, 63% говорят на перерыве на украинском языке. языке.
«11% учащихся разговаривают на русском языке между собой во время урока, 17% во время перерыва. За пределами учебного заведения среди респондентов доминирующим остается украинский язык. Среди учителей – 86%, среди родителей - 78%, среди учеников – 62%», - сообщил Гурак.
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Справочно
Опрос был проведен Государственной службой качества образования Украины совместно с Уполномоченным по защите государственного языка. Исследование по использованию государственного языка участниками образовательного процесса было проведено через онлайн-анкетирование, где приняли участие родители, учащиеся и учителя. Участие приняли практически все школы на всех территориях, кроме Луганской, Донецкой и Херсонской областей. Почти 15% лиц, принявших участие в опросе, - это лица, которые являются внутренне перемещенными.
В общей сложности почти 58 228 участников приняли участие в этом исследовании, из которых 35 977 родителей, из них 10 015 ВПЛ. Учеников/учениц – 16 384, из них ВПЛ - 4 704. Учителей - 5867, из них ВПЛ - 687.