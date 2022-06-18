Більше ніяких факультативів та курсів: у школах Миколаєва заборонили російську мову

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"Вчора (17 червня - ред.) виконкомом проголосували за заборону використання російської мови в закладах загальної середньої освіти Миколаєва, що належать до комунальної форми власності", - написала Стоколяс.

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Тож, за її словами, з 1 вересня ніяких факультативів, курсів, молодших класів з російською мовою навчання і оформлення освітнього середовища.

"Нарешті! Дякую всім колегам!" - додала член виконкому.

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