Більше ніяких факультативів та курсів: у школах Миколаєва заборонили російську мову
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Виконавчий комітет Миколаївської міськради затвердив заборону використання російської мови у школах міста. Про це повідомила член виконкому Катерина Стоколяс на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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"Вчора (17 червня - ред.) виконкомом проголосували за заборону використання російської мови в закладах загальної середньої освіти Миколаєва, що належать до комунальної форми власності", - написала Стоколяс.
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Тож, за її словами, з 1 вересня ніяких факультативів, курсів, молодших класів з російською мовою навчання і оформлення освітнього середовища.
"Нарешті! Дякую всім колегам!" - додала член виконкому.
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