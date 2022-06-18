Больше никаких факультативов и курсов: в школах Николаева запретили русский язык
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Исполнительный комитет Николаевского горсовета утвердил запрет на использование русского языка в школах города. Об этом сообщила член исполкома Екатерина Стоколяс на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"Вчера (17 июня – ред.) исполкомом проголосовали за запрет использования русского языка в заведениях общего среднего образования Николаева, принадлежащих к коммунальной форме собственности", - написала Стоколяс.
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Поэтому, по ее словам, с 1 сентября никаких факультативов, курсов, младших классов с русским языком обучения и оформления образовательной среды.
"Наконец-то! Спасибо всем коллегам!" – добавила член исполкома.
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