Оперировали без надобности и скрывают диагноз от матери: Грановский просит "органы" расследовать врачебную халатность

Как пишет депутат, врач Александр Карпенко предоставил девушке неправдивую информацию, утверждая, что у нее обширное внутреннее кровотечение, в связи с чем требуется срочное хирургическое вмешательство. Александр Грановский указывает, что в этой ситуации речь может идти либо о халатности, либо о меркантильности врачей, за что они должны быть привлечены к ответственности.

Интересно, что перед тем, как попасть на прием к специалисту, назначившему операцию, девушка Яна обследовалась у двух других врачей. Первый — гинеколог Анна Ганчак — рекомендовала Яне проконсультироваться у лечащего врача, который лучше осведомлен о ситуации здоровья Яны. Второй — Юлия Зелинская — проведя повторный осмотр малого таза с помощью УЗИ, пришла к выводу, что существует вероятность наличия кисты в яичнике. И рекомендовала пациентке проверяться в динамике. Но эти заключения не были приняты Александром Карпенко.

“Наверное, Яну можно было доставить в государственную клинику. Наверное, можно было принять во внимание заключение двух других врачей. Но единственное, что было обещано, — гинеколог скоро будет, но так и не пришел. Никто из врачей ни в письменном, ни в устном виде не объяснил диагноз, не предоставил какие-то снимки, новые заключения, ничего. Естественное, мать Яны начала собственное расследование”, — пишет Александр Грановский.

После этого, клиника отказалась предоставить ей информацию о дочери, сославшись на конфиденциальность. Были продемонстрированы два разных медицинских заключения с признаками фиктивности и подделки. Адвокаты клиники затягивали время, пообещав все ответы не ранее, чем через месяц. Согласно логике врачей, в качестве доказательства их правоты должна была послужить баночка с кистой.

Александр Грановский обратился с заявлением в Прокуратуру и Главное управление Нацполиции Киева с требованием зарегистрировать уголовное производство. Кроме этого, он просит членов профильного комитета Верховной Рады обратить пристальное внимание на этот случай.