Оперировали без надобности и скрывают диагноз от матери: Грановский просит "органы" расследовать врачебную халатность

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106815 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113683 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151294 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145556 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136967 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128460 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171941 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118102 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Оперировали без надобности и скрывают диагноз от матери: Грановский просит "органы" расследовать врачебную халатность

Киев  •  УНН

 • 6999 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Два заключения врачей с признаками фиктивности, проведение операции, которой, вероятно, можно было избежать и нежелание клиники разбираться с последствиями - к народному депутат Украины Александру Грановскому обратилась семья пострадавшей от врачебного произвола с просьбой привлечь виновных к ответственности.
Про медицинскую проблему 26-летней девушки Яны Грановский сообщил в Facebook, передает УНН.

Как пишет депутат, врач Александр Карпенко предоставил девушке неправдивую информацию, утверждая, что у нее обширное внутреннее кровотечение, в связи с чем требуется срочное хирургическое вмешательство. Александр Грановский указывает, что в этой ситуации речь может идти либо о халатности, либо о меркантильности врачей, за что они должны быть привлечены к ответственности.

Интересно, что перед тем, как попасть на прием к специалисту, назначившему операцию, девушка Яна обследовалась у двух других врачей. Первый — гинеколог Анна Ганчак — рекомендовала Яне проконсультироваться у лечащего врача, который лучше осведомлен о ситуации здоровья Яны. Второй — Юлия Зелинская — проведя повторный осмотр малого таза с помощью УЗИ, пришла к выводу, что существует вероятность наличия кисты в яичнике. И рекомендовала пациентке проверяться в динамике. Но эти заключения не были приняты Александром Карпенко.

“Наверное, Яну можно было доставить в государственную клинику. Наверное, можно было принять во внимание заключение двух других врачей. Но единственное, что было обещано, — гинеколог скоро будет, но так и не пришел. Никто из врачей ни в письменном, ни в устном виде не объяснил диагноз, не предоставил какие-то снимки, новые заключения, ничего. Естественное, мать Яны начала собственное расследование”, — пишет Александр Грановский.

После этого, клиника отказалась предоставить ей информацию о дочери, сославшись на конфиденциальность. Были продемонстрированы два разных медицинских заключения с признаками фиктивности и подделки. Адвокаты клиники затягивали время, пообещав все ответы не ранее, чем через месяц. Согласно логике врачей, в качестве доказательства их правоты должна была послужить баночка с кистой.

Александр Грановский обратился с заявлением в Прокуратуру и Главное управление Нацполиции Киева с требованием зарегистрировать уголовное производство. Кроме этого, он просит членов профильного комитета Верховной Рады обратить пристальное внимание на этот случай.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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