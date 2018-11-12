Оперували без потреби і приховують діагноз від матері: Грановський просить "органи" розслідувати лікарську недбалість

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Два заключення лікарів з ознаками фіктивності, проведення операції, якої, ймовірно, можна було уникнути і небажання клініки розбиратися з наслідками — до народного депутат України Олександра Грановського звернулася сім’я постраждалої від лікарського свавілля з проханням притягнути винних до відповідальності. Про медичну проблему 26-річної дівчини Яни Грановський повідомив в Facebook, передає УНН.