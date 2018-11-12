Оперували без потреби і приховують діагноз від матері: Грановський просить "органи" розслідувати лікарську недбалість

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Два заключення лікарів з ознаками фіктивності, проведення операції, якої, ймовірно, можна було уникнути і небажання клініки розбиратися з наслідками — до народного депутат України Олександра Грановського звернулася сім’я постраждалої від лікарського свавілля з проханням притягнути винних до відповідальності. Про медичну проблему 26-річної дівчини Яни Грановський повідомив в Facebook, передає УНН.

Як пише депутат, лікар Олександр Карпенко надав дівчині неправдиву інформацію, стверджуючи, що у неї велика внутрішня кровотеча, в зв’язку з чим потрібне термінове хірургічне втручання. Олександр Грановський вказує, що в цій ситуації мова може йти або про халатність, або про меркантильність лікарів, за що вони повинні бути притягнуті до відповідальності.

Цікаво, що перед тим, як потрапити на прийом до фахівця, який призначив операцію, дівчина Яна обстежилася у двох інших лікарів. Перша — гінеколог Анна Ганчак — рекомендувала Яні проконсультуватися у свого лікаря, який краще знайомий з особливостями організму. Друга — Юлія Зелінська — провівши повторний огляд малого тазу за допомогою УЗД, прийшла до висновку, що існує ймовірність наявності кісти в яєчнику. І рекомендувала пацієнтці перевірятися в динаміці. Але ці висновки не були прийняті Олександром Карпенком.

“Напевно, Яну можна було доставити в державну клініку. Напевно, можна було взяти до уваги висновок двох інших лікарів. Але єдине, що було обіцяно, — гінеколог скоро буде, але так і не прийшов. Ніхто з лікарів ні в письмовому, ні в усному вигляді не пояснив діагноз, не надав якісь знімки, нові висновки, нічого. Природно, що мати Яни почала власне розслідування”, — пише Олександр Грановський.

Після цього, клініка відмовилася надати їй інформацію про доньку, зіславшись на конфіденційність. Були продемонстровані два різні медичні висновки з ознаками фіктивності та підробки. Адвокати клініки затягували час, пообіцявши всі відповіді не раніше, ніж через місяць. Згідно з логікою лікарів, як доказ їхньої правоти повинна була послужити баночка з кістою.

Олександр Грановський звернувся із заявою у прокуратуру і Головне управління Нацполіції Києва з вимогою зареєструвати кримінальне провадження. Крім цього, він просить членів профільного комітету Верховної Ради звернути пильну увагу на цей випадок.

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