Операция у квартиры Саакашвили: среди присутствующих люди в форме с шевронами СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Иван Слободянык, член политсовета политической силы экс-главы Одесской ОГА, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, к которому сегодня пришли с обысками, присутствуют люди в форме с шевронами СБУ. Соответствующий стрим в Facebook сообщил сам Слободянык, передает УНН.
На стриме человек рассказал, что находится возле квартиры Саакашвили в столице, поблизости - люди в форме с шевронами СБУ, другие правоохранительные органы и экстренные службы.
Напомним, по информации источника УНН, у Саакашвили происходит обыск по подозрению получения денег на протестные акции от соратников экс-президента Януковича.
Ранее соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе заявил, что утром 5 декабря в доме Саакашвили выламывают двери.