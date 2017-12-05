Операция у квартиры Саакашвили: среди присутствующих люди в форме с шевронами СБУ

На стриме человек рассказал, что находится возле квартиры Саакашвили в столице, поблизости - люди в форме с шевронами СБУ, другие правоохранительные органы и экстренные службы.

Напомним, по информации источника УНН, у Саакашвили происходит обыск по подозрению получения денег на протестные акции от соратников экс-президента Януковича.

Ранее соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе заявил, что утром 5 декабря в доме Саакашвили выламывают двери.