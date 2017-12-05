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Операція біля квартири Саакашвілі: серед присутніх люди у формі з шевронами СБУ

Київ • УНН

 • 9655 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Іван Слободяник, член політради політичної сили екс-голови Одеської ОДА, колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, до якого сьогодні прийшли з обшуками, присутні люди у формі з шевронами СБУ. Відповідний стрім у Facebook оприлюднив сам Слободяник, передає УНН.

На стрімі чоловік розповів, що перебуває біля квартири Саакашвілі у столиці, поблизу - люди у формі з шевронами СБУ, інші правоохоронці та екстренні служби.

Нагадаємо, за інформацією джерела УНН, у Саакашвілі відбувається обшук через підозру отримання грошей на протестні акції від поплічників екс-президента Януковича.

Раніше соратник Саакашвілі Давід Сакварелідзе заявив, що зранку 5 грудня у домі Саакашвілі виламують двері.

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