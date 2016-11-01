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Оперативники и следователи получили увеличенную зарплату в пределах 10 тыс. грн - Х.Деканоидзе

Оперативники и следователи получили увеличенную зарплату в пределах 10 тыс. грн - Х.Деканоидзе

Киев • УНН

 • 8254 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Оперативные сотрудники, а также следователи Национальной полиции со вчерашнего дня получили увеличенную до 10 тыс. грн заработную плату. Об этом сказала на брифинге председатель Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе, передает корреспондент УНН.

"Со вчерашнего дня все оперативные сотрудники, которые работают в Национальной полиции Украины, получили уже повышенную зарплату около 10 тыс. грн. Также наши следователи, которые получали 4200 грн, тоже получили зарплату в пределах 10 тыс. грн", - сказала она.

В то же время, отметила Х.Деканоидзе, будут увеличены зарплаты для участковых полиции, которые являются очень важным звеном криминального блока.

Председатель Нацполиции также добавила, что после широкомасштабной аттестации сотрудников, наборов в Нацполицию у сотрудников будет больше мотивации, чтобы выполнять свои задачи так, как этого требует украинский народ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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