Оперативники и следователи получили увеличенную зарплату в пределах 10 тыс. грн - Х.Деканоидзе

"Со вчерашнего дня все оперативные сотрудники, которые работают в Национальной полиции Украины, получили уже повышенную зарплату около 10 тыс. грн. Также наши следователи, которые получали 4200 грн, тоже получили зарплату в пределах 10 тыс. грн", - сказала она.

В то же время, отметила Х.Деканоидзе, будут увеличены зарплаты для участковых полиции, которые являются очень важным звеном криминального блока.

Председатель Нацполиции также добавила, что после широкомасштабной аттестации сотрудников, наборов в Нацполицию у сотрудников будет больше мотивации, чтобы выполнять свои задачи так, как этого требует украинский народ.