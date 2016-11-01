Оперативники і слідчі отримали збільшену зарплату в межах 10 тис. грн - Х.Деканоідзе
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Оперативні співробітники, а також слідчі Національної поліції відучора отримали збільшену до 10 тис. грн заробітну плату. Про це сказала на брифінгу голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе, передає кореспондент УНН.
"З учорашнього дня всі оперативні співробітники, які працюють в Національній поліції України, отримали вже підвищену зарплату близько 10 тис. грн. Також наші слідчі, які отримували 4200 грн, теж отримали зарплату в межах 10 тис. грн", - сказала вона.
У той же час, зазначила Х.Деканоідзе, будуть збільшені зарплати для дільничних поліції, які є дуже важливою ланкою кримінального блоку.
Голова Нацполіції також додала, що після широкомасштабної атестації співробітників, наборів до Нацполіції у співробітників буде більше мотивації, щоб виконувати свої завдання так, як цього вимагає український народ.