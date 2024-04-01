OpenAI презентует новый аудиоинструмент для имитации голоса во время чтения

OpenAI представила новый аудиоинструмент, имитирующий голоса во время чтения текста. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

OpenAI выпускает новый аудиоинструмент, который способен имитировать различные голоса во время чтения текста.

Эта функция, которая может воспроизводить слова вслух с убедительным человеческим звучанием, обозначает новый шаг для искусственного интеллекта, но также вызывает обсуждение о возможных рисках deepfake.

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Предварительной версией модели синтеза речи, получившей название Voice Engine, компания поделилась с примерно 10 разработчиками. Однако после получения отзывов от различных заинтересованных сторон, OpenAI решила ограничить выпуск этой функции.

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