OpenAI презентует новый аудиоинструмент для имитации голоса во время чтения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  200247 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  175246 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  177265 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  362133 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  138918 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  135712 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  154289 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143361 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145500 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153517 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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21 марта 2024, 11:56  •  697450 просмотра
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Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

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20 марта 2024, 17:18  •  652278 просмотра

OpenAI презентует новый аудиоинструмент для имитации голоса во время чтения

OpenAI представила новый аудиоинструмент, который может имитировать различные голоса во время чтения текста, что вызывает беспокойство относительно потенциальных рисков подделок.

Новости Мира •   •  650 просмотра
OpenAI презентует новый аудиоинструмент для имитации голоса во время чтения

рф защищает свой Черноморский флот: установлены баржи на входе в бухту Новороссийска

По данным британской разведки, рф разместила четыре баржи у входа в Новороссийскую бухту для защиты своих кораблей от атак украинских надводных беспилотников.

Война •   •  2126 просмотра
рф защищает свой Черноморский флот: установлены баржи на входе в бухту Новороссийска

Украинский спортсмен выиграл чемпионат Европы по ММА

Никита Попинко из Тернополя выиграл чемпионат Европы по смешанным боевым искусствам, а украинская сборная по ММА в категориях 12-13 и 14-15 лет завоевала 8 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых медалей.

спорт •   •  2233 просмотра
Украинский спортсмен выиграл чемпионат Европы по ММА

росСМИ пытаются перекрутить факты: украинские удары по рф управляются западными странами

российская пропаганда ложно утверждает, что французские и британские военные вместе с украинскими пилотами атакуют российскую территорию, в то время как миссия НАТО заключается в обеспечении стабильности и защите стран-членов, а не в провоцировании войны против РФ.

Война •   •  4151 просмотра
росСМИ пытаются перекрутить факты: украинские удары по рф управляются западными странами

С 1 апреля 2024 года комендантский час в Херсоне сокращается с 21:00 до 05:00

С начала апреля текущего года в Херсоне сокращается комендантский час с 21:00 до 05:00.

Война •   •  4411 просмотра
С 1 апреля 2024 года комендантский час в Херсоне сокращается с 21:00 до 05:00

российская тактическая авиация действует на северо-востоке Украины

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности тактической авиации противника на северо-восточном направлении.

Война •   •  4598 просмотра
российская тактическая авиация действует на северо-востоке Украины

Удар беспилотника в Газе: 2 человека погибли возле больницы Аль-Акса

Два человека погибли в результате удара израильского беспилотника по палаткам возле больницы Аль-Акса в Газе, где находились тысячи перемещенных лиц.

Война •   •  4896 просмотра
Удар беспилотника в Газе: 2 человека погибли возле больницы Аль-Акса

Telegram запустил программу монетизации для владельцев каналов, предлагая 50% от дохода рекламы

Telegram запускает новую программу вознаграждений, позволяющую владельцам каналов, которые имеют не менее 1000 подписчиков, получать 50% дохода от рекламы, отображаемой на их каналах.

Экономика •   •  5035 просмотра
Telegram запустил программу монетизации для владельцев каналов, предлагая 50% от дохода рекламы

Еще одна медицинская помощь: мобильная бригада Красного Креста начала работу на Сумщине

Новая мобильная медицинская бригада Красного Креста Украины начала оказывать бесплатную первичную медицинскую помощь в отдаленных населенных пунктах Краснопольской громады Сумской области.

Общество •   •  6256 просмотра
Еще одна медицинская помощь: мобильная бригада Красного Креста начала работу на Сумщине

В Турции на выборах с отрывом в 10% голосов побеждает Имамоглу

Экрем Имамоглу из оппозиционной Республиканской народной партии победил на выборах мэра Стамбула с отрывом в 10%, нанеся серьезный удар по правящей партии президента Эрдогана.

политика •   •  7479 просмотра
В Турции на выборах с отрывом в 10% голосов побеждает Имамоглу