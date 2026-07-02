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OpenAI предлагает передать администрации Трампа 5% акций - FT

Киев • УНН

 • 1334 просмотра

OpenAI предложила передать 5% акций правительству США, чтобы заручиться поддержкой администрации Трампа. Обсуждение предполагает создание фонда для распределения выгод от ИИ среди общественности.

OpenAI предлагает передать администрации Трампа 5% акций - FT

Компания OpenAI обсуждала возможность передачи 5% акций правительству США, на фоне того, как этот стартап в сфере ИИ, оцениваемый в 852 миллиарда долларов, стремится преодолеть политические препятствия, заручившись финансовой поддержкой администрации Трампа, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Сэм Альтман, генеральный директор компании, создавшей ChatGPT, утверждал, что предоставление общественности финансовой доли в компании является лучшим способом разделить выгоды от ИИ, и предлагал долю такого размера на ранних этапах переговоров с администрацией, по словам двух источников, знакомых с ходом обсуждений.

Предложенная сделка предусматривает передачу аналогичных долей другими американскими компаниями, занимающимися ИИ, хотя неясно, готовы ли другие лаборатории на это.

Передача правительству США доли в собственности может помочь укрепить хорошие отношения с администрацией и станет попыткой противодействия политическому давлению путем распределения богатства, созданного ИИ, среди общественности, указывает издание.

Лаборатории искусственного интеллекта сталкиваются со все более сложной обстановкой в Вашингтоне, на фоне того, как американская общественность и политики все больше обеспокоены масштабным строительством центров обработки данных и последствиями ИИ для рынка труда и кибербезопасности.

У OpenAI и ее главного конкурента Anthropic недавно выпуск передовых моделей был отложен из-за пристального внимания со стороны США, тогда как некоторые республиканцы и советники президента США Дональда Трампа выступают за гораздо более жесткое регулирование сектора.

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Два конкурента также готовятся к публичному размещению акций (IPO), что расширит их базу акционеров и принесет значительную прибыль нынешним инвесторам, хотя размещение акций OpenAI может состояться только в следующем году.

Альтман и другие руководители OpenAI предложили каждому из ведущих американских разработчиков ИИ выделить 5% своих акций в такой фонд, как Alaska Permanent Fund, суверенный фонд, который инвестирует нефтяные богатства штата в акции и выплачивает дивиденды правительству штата и жителям.

В эти компании могут входить Anthropic, и даже Google, Meta и другие, хотя неясно, согласятся ли какие-либо из этих групп с предложением OpenAI.

После публичных нападок на главу Intel Трамп поддержал американского производителя микросхем после того, как правительство получило 10-процентную долю.

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По словам источников, "концептуальные" переговоры между правительством и OpenAI находятся на ранней стадии, и для реализации любой сделки могут потребоваться действия Конгресса. Но обсуждения указывают на потенциальный механизм распределения финансовой выгоды от технологии.

По словам нескольких источников, знакомых с ситуацией, Альтман активно вел переговоры с администрацией по вопросам государственной собственности, включая Трампа, министра торговли Говарда Лутника и министра финансов Скотта Бессента.

Глава OpenAI также разговаривал с сенатором-демократом Берни Сандерсом в последние недели. Сандерс выступает за государственную собственность, близкую к половине каждой американской компании, занимающейся ИИ, через суверенный фонд благосостояния.

Ранее OpenAI и Anthropic в своих предложениях по экономической политике предполагали, что в будущем для распределения акций среди населения могут потребоваться такие механизмы, как государственные или суверенные фонды благосостояния.

В апреле OpenAI предложила создать "государственный фонд благосостояния", который "обеспечит каждому гражданину, включая тех, кто не инвестирует на финансовые рынки, долю в экономическом росте, основанном на ИИ".

Фонд OpenAI Foundation, некоммерческое подразделение компании, заявил в мае, что в будущем, где ИИ будет играть ведущую роль, "обществу, вероятно, потребуются новые подходы, которые обеспечат людям долгосрочные доли в системах, создающих ценность", указав на государственные или суверенные фонды благосостояния.

"Цель состоит не только в том, чтобы поддержать людей в процессе экономических изменений после того, как решения уже приняты, но и в том, чтобы дать им долю и право голоса в формировании того, как эти изменения будут происходить", - говорится в блоге фонда.

Anthropic обошла OpenAI и стала самым дорогим ИИ-стартапом стоимостью $965 млрд29.05.26, 08:51 • 3676 просмотров

Юлия Шрамко

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