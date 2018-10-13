Отопительный сезон в Киеве стартует 15 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. С 15 октября в Киеве начнут развертывание системы централизованного отопления. Об этом сегодня во время пресс-брифинга на ТЭЦ-6 сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает УНН.
"Учитывая прогноз погоды и резкое похолодание со следующей недели, мы начинаем отопительный сезон с 15 октября. Для развертывания системы централизованного отопления нам необходимо около двух недель, ведь длительное отсутствие горячей воды отрицательно повлияло на состояние сетей", - сказал представитель КГГА.
Он напомнил, что в столице большая протяженность тепловых сетей более 2900 километров.
Как сообщал УНН, в КГГА заверили, что Киеве в течение трех-четырех суток услуга горячего водоснабжения восстановится в тех домах, где она отсутствовала по причине отсутствия газа.