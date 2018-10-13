Опалювальний сезон у Києві стартує 15 жовтня

“Враховуючи прогноз погоди та різке похолодання з наступного тижня, ми розпочинаємо опалювальний сезон із 15 жовтня. Для розгортання системи централізованого опалення нам необхідно близько двох тижнів, адже тривала відсутність гарячої води негативно вплинула на стан мереж”, — сказав представник КМДА.

Він нагадав, що у столиці велика протяжність теплових мереж більше 2,9 тисяч кілометрів.

Як повідомляв УНН, у КМДА запевнили, що Києві протягом трьох-чотирьох діб послуга гарячого водопостачання відновиться в тих будинках, де вона була відсутня з причин відсутності газу.