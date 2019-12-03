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Отопление в Светловодске: половина домов до сих пор холодные, школы заработают не раньше четверга

Отопление в Светловодске: половина домов до сих пор холодные, школы заработают не раньше четверга

Киев  •  УНН

 • 28109 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Почти в половине домов Светловодска Кировоградской области, жители которого перекрывали трассу 25 ноября из-за отсутствия отопления, до сих пор холодные батареи, школы города не будут работать как минимум до четверга. Об этом сообщил секретарь Светловодского городского совета Юрий Сапянов корреспонденту УНН.

"С 280 домов 6 домов не готовы принять теплоноситель. Не соблюдают санитарную норму (по температурным показателям - ред.) в 115-117 домах. 8 школ, только одна школа подходит по температурному режиму, в остальных - 11-12 градусов. Детсады готовы принять теплоноситель уже все. Детские сады работают - там сведены группы, обогреватели, но основная масса детей - дома с родителями, у бабушек, кто как может ... на сегодняшний день занятия в школах еще не начаты. Есть надежда, что на 5 число (декабря - ред.) может быть достаточный температурный режим, чтобы начать аняття", - отметил Сапянов.

При этом он добавил, что старая котельная города - №2 теперь дает температуру, которая едва достаточна для обеспечения санитарной нормы в жилом секторе, поэтому жителям приходится подогревать дома электрическими обогревателями. Для школ и детсадов, по его словам, такой температуры недостаточно. Из 6 котлов котельной №3 работает только два, вообще не дает технологической возможности обеспечения санитарных норм проживания в домах и подачи тепла в учреждения образования и медицины.

"Весь город перерыт, есть свои сложности, но такой катастрофической ситуации, как была 7-10 дней назад, нет. Надеемся, что и сети будут выдерживать, что предприятия будут сотрудничать с обществом", - добавил секретарь горсовета.

Он уточнил, что кроме высокой изношенности сетей, проблема заключается в том, что система отопления города с самого начала была неудачно спроектирована, она предусматривает дополнительные перекачки и перепады давления через гористую местность, что провоцирует дополнительную нагрузку и дает низкий КПД. По мнению чиновника, городу надо переходить на мини-котельные.

В то же время, жители города, которым уже не под силу замерзать в собственных домах, сегодня планируют еще раз собраться на митинг под стенами предприятия "СветловодскПобут", что уже месяц не может начать нормальный отопительный сезон в городе. В комментариях фейсбук-сообщества "Достал-Светловодск" люди рассказывают, что сейчас температура в квартирах отдельных домов, даже тех, что уже формально получают тепло, едва доходит до 8-10 градусов, а из-за повышенной влажности и холода в домах завелся грибок. Также жители недовольны тем, что школьники уже 6-ю неделю подряд сидят дома на вынужденных каникулах, и планируют обратиться в суд, поскольку нарушается конституционное право детей на образование.

Ранее УНН сообщал, что в Светловодске ремонтные бригады коммунальных предприятий все еще продолжают работы по ликвидации прорывов теплосети, которые произошли неделю назад, 25 ноября.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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