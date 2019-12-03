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Опалення в Світловодську: половина будинків досі холодні, школи запрацюють не раніше четверга

Опалення в Світловодську: половина будинків досі холодні, школи запрацюють не раніше четверга

Київ • УНН

 • 28117 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Майже в половині будинків Світловодська Кіровоградської області, мешканці якого перекривали трасу 25 листопада через відсутність опалення, досі холодні батареї, школи міста не працюватимуть як мінімум до четверга. Про це повідомив секретар Світловодської міської ради Юрій Сапянов кореспонденту УНН.

"Із 280 будинків 6 будинків не готові прийняти теплоносій. Не дотримуються санітарної норми (за температурними показниками - ред.) в 115-117 будинках. 8 шкіл, тільки одна школа підходить за температурним режимом, в решті - 11-12 градусів. Дитсадочки готові прийняти теплоносій уже всі. Дитячі садочки працюють - там зведені групи, обігрівачі, але основна маса дітей - вдома із батьками, у бабусь, хто як може... На сьогоднішній день заняття в школах ще не розпочаті. Є сподівання, що на 5 число (грудня - ред.) може бути достатній температурний режим, щоб розпочати заняття", - зазначив Сапянов.

При цьому він додав, що найстаріша котельня міста - №2 наразі дає температуру, яка ледь достатня для забезпечення санітарної норми в житловому секторі, тож мешканцям доводиться підігрівати оселі електричними обігрівачами. Для шкіл і дитсадків, за його словами, такої температури не достатньо. Із 6 котлів котельні №3 працює лише два, що взагалі не дає технологічної можливості забезпечення санітарних норм проживання в оселях і подачі тепла в заклади освіти і медицини.

"Все місто перерито, є свої складнощі, але такої катастрофічної ситуації, як була 7-10 днів тому назад, немає. Сподіваємось, що і мережі витримуватимуть, що підприємства співпрацюватимуть із громадою", - додав секретар міськради.

Він уточнив, що окрім високої зношеності мереж, проблема полягає в тому, що система опалення міста із самого початку була невдало спроектована, вона передбачає додаткові перекачки й перепади тиску через гористу місцевість, що провокує додаткове навантаження й дає низький ККД. На думку чиновника, місту треба переходити на міні-котельні.

У той же час, жителі міста, яким несила вже замерзати у власних оселях, сьогодні планують вкотре зібратись на мітинг під стінами підприємства "СвітловодськПобут", що вже місяць не може розпочати нормальний опалювальний сезон у місті. У коментарях фейсбук-спільноти "ДІСТАЛО-Світловодськ" люди розповідають, що наразі температура в квартирах окремих будинків, навіть тих, що вже формально отримують тепло, ледь доходить до 8-10 градусів, а через підвищену вологість і холод в оселях завівся грибок. Також мешканці не задоволені тим, що школярі вже 6-й тиждень поспіль сидять вдома на вимушених канікулах, й планують позиватися до суду, оскільки порушується конституційне право дітей на освіту.

Раніше УНН повідомляв, що у Світловодську ремонтні бригади комунальних підприємств все ще продовжують роботи із ліквідації проривів тепломережі, які сталися тиждень тому, 25 листопада.

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