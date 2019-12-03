Опалення в Світловодську: половина будинків досі холодні, школи запрацюють не раніше четверга

"Із 280 будинків 6 будинків не готові прийняти теплоносій. Не дотримуються санітарної норми (за температурними показниками - ред.) в 115-117 будинках. 8 шкіл, тільки одна школа підходить за температурним режимом, в решті - 11-12 градусів. Дитсадочки готові прийняти теплоносій уже всі. Дитячі садочки працюють - там зведені групи, обігрівачі, але основна маса дітей - вдома із батьками, у бабусь, хто як може... На сьогоднішній день заняття в школах ще не розпочаті. Є сподівання, що на 5 число (грудня - ред.) може бути достатній температурний режим, щоб розпочати заняття", - зазначив Сапянов.

При цьому він додав, що найстаріша котельня міста - №2 наразі дає температуру, яка ледь достатня для забезпечення санітарної норми в житловому секторі, тож мешканцям доводиться підігрівати оселі електричними обігрівачами. Для шкіл і дитсадків, за його словами, такої температури не достатньо. Із 6 котлів котельні №3 працює лише два, що взагалі не дає технологічної можливості забезпечення санітарних норм проживання в оселях і подачі тепла в заклади освіти і медицини.

"Все місто перерито, є свої складнощі, але такої катастрофічної ситуації, як була 7-10 днів тому назад, немає. Сподіваємось, що і мережі витримуватимуть, що підприємства співпрацюватимуть із громадою", - додав секретар міськради.

Він уточнив, що окрім високої зношеності мереж, проблема полягає в тому, що система опалення міста із самого початку була невдало спроектована, вона передбачає додаткові перекачки й перепади тиску через гористу місцевість, що провокує додаткове навантаження й дає низький ККД. На думку чиновника, місту треба переходити на міні-котельні.

У той же час, жителі міста, яким несила вже замерзати у власних оселях, сьогодні планують вкотре зібратись на мітинг під стінами підприємства "СвітловодськПобут", що вже місяць не може розпочати нормальний опалювальний сезон у місті. У коментарях фейсбук-спільноти "ДІСТАЛО-Світловодськ" люди розповідають, що наразі температура в квартирах окремих будинків, навіть тих, що вже формально отримують тепло, ледь доходить до 8-10 градусів, а через підвищену вологість і холод в оселях завівся грибок. Також мешканці не задоволені тим, що школярі вже 6-й тиждень поспіль сидять вдома на вимушених канікулах, й планують позиватися до суду, оскільки порушується конституційне право дітей на освіту.

Раніше УНН повідомляв, що у Світловодську ремонтні бригади комунальних підприємств все ще продовжують роботи із ліквідації проривів тепломережі, які сталися тиждень тому, 25 листопада.