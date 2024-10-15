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ОП: план победы - не теоретическая модель, а фактологическая информация

ОП: план победы - не теоретическая модель, а фактологическая информация

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 19:12  •  7052 просмотра

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Советник главы ОП заявил, что План победы Украины базируется на фактах, а не теории.

План победы Украины - не какая-то теоретическая модель, это фактологическая информация. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН

«План победы - не какая-то теоретическая модель, не что-то абстрактное, что прописано, потому что мы как-то, что-то себе видим. Нет. Это фактологическая информация», - сказал Подоляк. 

По его словам, План победы - ответ на вопрос, как сесть за стол переговоров, где ключевым будет международное право и что нужно для этого сделать по отношению к российской федерации и о чем должны говорить партнеры. 

Кроме того, Подоляк отметил, что Украина капитулировать не будет. 

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября выступит в Верховной Раде, где представит План победы.

Зеленский заявлял, что Украина стремится подготовить документ «Основы мира» до ноября. План предусматривает завершение войны до 2025 года и вступление Украины в НАТО. 

Руководитель ОПУ Андрей Ермак заявил, что партнеры понимают логику Плана победы Украины. Украина ожидает конкретных шагов от партнеров в ответ на представленный план.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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