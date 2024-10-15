ОП: план перемоги - не теоретична модель, а фактологічна інформація
Київ • УНН
Радник глави ОП заявив, що План перемоги України базується на фактах, а не теорії.
План перемоги України - не якась теоретична модель, це фактологічна інформація. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
"План перемоги - не якась теоретична модель, не щось абстрактне, що прописане, тому що ми якось, щось собі бачимо. Ні. Це фактологічна інформація", - сказав Подоляк.
За його словами, План перемоги - відповідь на питання, як сісти за стіл переговорів, де ключовим буде міжнародне право й що потрібно для цього зробити по відношенню до російської федерації та про, що мають говорити партнери.
Окрім того, Подоляк наголосив, що Україна капітулювати не буде.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня виступить у Верховній Раді, де представить План перемоги.
Зеленський заявляв, що Україна прагне підготувати документ "Основи миру" до листопада. План передбачає завершення війни до 2025 року та вступ України до НАТО.
Керівник ОПУ Андрій Єрмак заявив, що партнери розуміють логіку Плану перемоги України. Україна очікує на конкретні кроки від партнерів у відповідь на представлений план.