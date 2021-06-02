ООС: зафиксировано 5 вражеских обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. За прошедшие сутки, 1 июня, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Об этом информируют в штабе ООС, пишет УНН.
Детали
Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты трижды открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.
В районе Катериновки враг использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Неподалеку Песков противник в направлении позиций наших защитников вел огонь из стрелкового оружия.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.
Действия украинской стороны
На обстрелы противника наши военные открывали огонь.
Украинская сторона СЦКК используя координационный механизм оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ. По состоянию на 7:00 утра, 2 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала почти 100 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.