Місія ОБСЄ на Сході зафіксувала майже 100 обстрілів

Деталі

У Донецькій області спостерігачі зафіксували 49 порушень режиму припинення вогню, серед них 21 вибух. Більшість порушень відбулися на північ від Широкиного. Там чули вибухи і зафіксували боєприпаси.

У Луганській області спостерігачі ОБСЄ зафіксували 42 порушення, серед них 2 вибухи невизначеного походження. Всі ці порушення сталися в районі на заходу-південному заходу від н.п. Калинове-Борщувате (непідконтрольний уряду, 61 км на захід від Луганська), а також на північний схід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний уряду, 60 км на захід від Луганська).

У Калиновому-Борщуватому зафіксували 25 пострілів і черг зі стрілецької зброї, а в Золотому - 10.

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