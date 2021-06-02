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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Місія ОБСЄ на Сході зафіксувала майже 100 обстрілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. Організація з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала майже 100 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 1 червня, пише УНН.

Місія ОБСЄ на Сході зафіксувала майже 100 обстрілів

Деталі

У Донецькій області спостерігачі зафіксували 49 порушень режиму припинення вогню, серед них 21 вибух. Більшість порушень відбулися на північ від Широкиного. Там чули вибухи і зафіксували боєприпаси.

У Луганській області спостерігачі ОБСЄ зафіксували 42 порушення, серед них 2 вибухи невизначеного походження. Всі ці порушення сталися в районі на заходу-південному заходу від н.п. Калинове-Борщувате (непідконтрольний уряду, 61 км на захід від Луганська), а також на північний схід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний уряду, 60 км на захід від Луганська).

У Калиновому-Борщуватому зафіксували 25 пострілів і черг зі стрілецької зброї, а в Золотому - 10.

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