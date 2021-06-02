Миссия ОБСЕ на Востоке зафиксировала почти 100 обстрелов

Детали

В Донецкой области наблюдатели зафиксировали 49 нарушений режима прекращения огня, среди них 21 взрыв. Большинство нарушений состоялись севернее Широкино. Там слышали взрывы и зафиксировали боеприпасы.

В Луганской области наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 42 нарушения, в том числе 2 взрыва неопределенного происхождения. Все эти нарушения произошли в районе к западу-юго-западу от н.п. Калиново-Борщеватое (неподконтрольный правительства, 61 км к западу от Луганска), а также на северо-восток от участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска).

В Калиновой-Борщуватому зафиксировали 25 выстрелов и очередей из стрелкового оружия, а в Золотом - 10.

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