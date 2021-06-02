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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

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ООС: зафіксували 5 ворожих обстрілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. Протягом минулої доби, 1 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Про це інформують у штабі ООС, пише УНН.

ООС: зафіксували 5 ворожих обстрілів

Деталі

Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти тричі відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.

У районі Катеринівки ворог використав гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Неподалік Пісків противник у напрямку позицій наших захисників вів вогонь зі стрілецької зброї.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Дії української сторони

На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь.

Українська сторона СЦКК використовуючи координаційний механізм оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ. Станом на 7 годину ранку, 2 червня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо

Організація з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала майже 100 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Українські Національні Новини

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