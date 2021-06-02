ООС: зафіксували 5 ворожих обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Протягом минулої доби, 1 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Про це інформують у штабі ООС, пише УНН.
Деталі
Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти тричі відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.
У районі Катеринівки ворог використав гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Неподалік Пісків противник у напрямку позицій наших захисників вів вогонь зі стрілецької зброї.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.
Дії української сторони
На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь.
Українська сторона СЦКК використовуючи координаційний механізм оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ. Станом на 7 годину ранку, 2 червня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо
Організація з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала майже 100 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.