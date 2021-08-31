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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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ООС: зафиксировано 11 обстрелов, есть погибший и раненые

ООС: зафиксировано 11 обстрелов, есть погибший и раненые

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. За прошедшие сутки, 30 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. Есть погибший и раненые, информируют УНН в штабе ООС.

Детали

У Новозвановки враг трижды обстреливал наши позиции из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенного пункта Шумы российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Троицкого противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов. В направлении Катериновки российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В районе Новотошковское враг обстреливал украинские позиции со станковых противотанковых гранатометов, а с БПЛА было сброшено гранату ВОГ-17. Неподалеку Водяного оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

У Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали наши позиции по автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, на границе Донецкой и Луганской областей зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа “Орлан-10” с пересечением линии разграничения.

Цитата

“В результате вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб , другой — получил ранения. Также, в результате подрыва на НПП, один военный получил минно-взрывную травму. Раненых воинов было срочно доставлен в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников — среднего степени тяжести. Для прекращения преступных действий врага украинские защитники открывали огонь ”, - информируют в штабе.

Текущие сутки

По состоянию на 7:00 утра 31 августа, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

В направлении Широкино российские наемники обстреливали наши позиции с станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Новозвановка противник применял минометы 120-го калибру.Поблизу Нью-Йорка вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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