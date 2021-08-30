На Донбасі вбили українського військового, ще один зазнав поранення

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17 березня, 19:38 • 100669 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 125558 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 182386 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 156646 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 155516 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 162924 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 179726 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150283 перегляди

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17 березня, 05:23 • 159429 перегляди

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Сьогодні, 30 серпня, збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”. Внаслідок загинув один військовий, ще один дістав поранення, інформують УНН в прес-центрі оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Деталі

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один дістав поранення. Пораненого було терміново евакуйовано та доправлено до лікувального закладу. Стан його здоров’я середнього ступеню важкості.

Вогнем у відповідь українські військові припинили злочинні дії противника. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо

Сьогодні було зафіксовано три порушення “тиші”, бойовики стріляли з кулеметів та гранатометів.

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