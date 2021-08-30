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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 24555 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 52910 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 81452 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 143214 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 162207 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 127168 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 122505 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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На Донбассе убили украинского военного, еще один получил ранение

На Донбассе убили украинского военного, еще один получил ранение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. Сегодня, 30 августа, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Вследствие погиб один военный, еще один получил ранения, сообщают УНН в пресс-центре оперативно-тактической группировки "Север".

Детали

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения. Раненого были срочно эвакуированы и доставлены в лечебное учреждение. Состояние его здоровья средней степени тяжести.

Огнем украинские военные прекратили преступные действия противника. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним

Сегодня было зафиксировано три нарушения “тишины”, боевики стреляли из пулеметов и гранатометов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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