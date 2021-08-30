На Донбассе убили украинского военного, еще один получил ранение
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Сегодня, 30 августа, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Вследствие погиб один военный, еще один получил ранения, сообщают УНН в пресс-центре оперативно-тактической группировки "Север".
Детали
В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения. Раненого были срочно эвакуированы и доставлены в лечебное учреждение. Состояние его здоровья средней степени тяжести.
Огнем украинские военные прекратили преступные действия противника. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Напомним
Сегодня было зафиксировано три нарушения “тишины”, боевики стреляли из пулеметов и гранатометов.