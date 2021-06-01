ООС: зафиксировано три обстрела украинских позиций
Киев • УНН
КИИВ.1 июня. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Цитата:
"Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. С начала этих суток зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в штабе.
Детали
Недалеко от населенного пункта Новгородское противник дважды обстреливал позиции наших воинов. Во время первого обстрела враг применял минометы 82-го калибра. Во время второго - станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
В районе населенного пункта Пески оккупанты вели огонь по позициям украинских защитников из стрелкового оружия.
Как отметили в штабе, боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. Украинская сторона СЦКК, используя координационный механизм, оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.
Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 5 гектаров территории и передали на уничтожение 65 взрывоопасных предметов.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими", - отметили в штабе ООС.
Дополнение
31 мая в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.