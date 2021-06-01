ООС: зафіксовано три обстріли українських позицій

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"Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. З початку цієї доби зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації", - повідомили в штабі.

Деталі

Неподалік населеного пункту Новгородське противник двічі обстрілював позиції наших воїнів. Під час першого обстрілу ворог застосовував міномети 82-го калібру. Під час другого – станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

В районі населеного пункту Піски окупанти вели вогонь по позиціях українських захисників зі стрілецької зброї.

Як наголосили в штабі, бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає. Українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.

Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 5 гектарів території та передали на знищення 65 вибухонебезпечних предметів.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовослужбовцями", - зазначили вштабі ООС.

Доповнення

31 травня в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.