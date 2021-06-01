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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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ООС: зафіксували 10 ворожих обстрілів та одне мінування

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Протягом минулої доби, 31 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, з яких 8 — обстрілів по позицій українських військових, одне дистанційне мінування та один проліт ворожого БПЛА типу “Орлан-10” із перетином лінії розмежування. Про це інформують в штабі ООС, пише УНН.

ООС: зафіксували 10 ворожих обстрілів та одне мінування

Деталі

Поблизу Водяного окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та гранатометів різних систем, а біля населеного пункту Шуми — з мінометів 82-го калібру.

В районі населеного пункту Гнутове російсько-окупаційні війська вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів по позиціям наших воїнів. Неподалік Авдіївки противник застосував у напрямку позицій наших захисників автоматичні станкові гранатомети, а біля Майорська два рази — ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

У районі селища Золоте-4 ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї. Поблизу населеного пункту Зайцеве російські найманці здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Цитата

“Окрім цього, у напрямку населеного пункту САНЖАРІВКА був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу „Орлан-10“ із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає. Використовуючи координаційний механізм Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ”, — інформують у штабі.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський запропонував створити новий формат переговорів стосовно Донбасу.

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