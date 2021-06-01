ООС: зафіксували 10 ворожих обстрілів та одне мінування

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Поблизу Водяного окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та гранатометів різних систем, а біля населеного пункту Шуми — з мінометів 82-го калібру.

В районі населеного пункту Гнутове російсько-окупаційні війська вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів по позиціям наших воїнів. Неподалік Авдіївки противник застосував у напрямку позицій наших захисників автоматичні станкові гранатомети, а біля Майорська два рази — ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

У районі селища Золоте-4 ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї. Поблизу населеного пункту Зайцеве російські найманці здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

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“Окрім цього, у напрямку населеного пункту САНЖАРІВКА був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу „Орлан-10“ із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає. Використовуючи координаційний механізм Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ”, — інформують у штабі.

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