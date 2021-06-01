ООС: зафиксировано 10 вражеских обстрелов и одно минирование
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. За прошедшие сутки, 31 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, из которых 8 — обстрелов по позиций украинских военных, одно дистанционное минирование и один пролет вражеского БПЛА типа "Орлан −10 "с пересечением линии разграничения. Об этом информируют в штабе ООС, пишет УНН.
Детали
Вблизи Водяного оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем, а у населенного пункта Шумы — из минометов 82-го калибра.
В районе населенного пункта Гнутово российско-оккупационные войска вели огонь из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов по позициям наших воинов. Неподалеку Авдеевки противник применил в направлении позиций наших защитников автоматические станковые гранатометы, а у Майорская два раза — ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
В районе поселка Золотое-4 враг совершил обстрел из стрелкового оружия. Вблизи населенного пункта Зайцево российские наемники совершили дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
Цитата
“Кроме этого, в направлении населенного пункта Санжаровка был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа” Орлан-10 “с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. Используя координационный механизм Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ”, - информируют в штабе.
Напомним
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