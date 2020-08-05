ООС: зафиксирован один обстрел от боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции, зафиксирован 1 обстрел со стороны противника", - сообщили в пресс-центре.
В частности, среди ночи одиночные выстрелы из подствольного гранатомета враг совершил у Шумов.
На всех участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере.
"Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. В районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федераций в Донецкой и Луганской областях ситуация остается полностью контролируемой украинским воинами", - отметили в штабе ООС.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил военнослужащих, погибших в районе проведения операции Объединенных сил.