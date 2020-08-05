ООС: зафіксовано один обстріл від бойовиків

"Від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції, зафіксовано 1 обстріл з боку противника", - повідомили у пресцентрі.

Зокрема, посеред ночі поодинокі постріли з підствольного гранатомету ворог здійснив біля Шумів.

На усіх інших ділянках фронту режим припинення вогню зберігався повною мірою.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил на свідомі провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. У районі відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерацій у Донецькій і Луганській областях ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив військовослужбовців, які загинули в районі проведення операції Об'єднаних сил.