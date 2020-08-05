ООС: зафіксовано один обстріл від бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики один раз порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції, зафіксовано 1 обстріл з боку противника", - повідомили у пресцентрі.
Зокрема, посеред ночі поодинокі постріли з підствольного гранатомету ворог здійснив біля Шумів.
На усіх інших ділянках фронту режим припинення вогню зберігався повною мірою.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил на свідомі провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. У районі відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерацій у Донецькій і Луганській областях ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив військовослужбовців, які загинули в районі проведення операції Об'єднаних сил.