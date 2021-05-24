ООС: зафиксировано четыре обстрела с позиций боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
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"Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. С начала этих суток зафиксировано 4 нарушения со стороны российских оккупантов", - сообщили в штабе.
Детали
Вблизи населенных пунктов Авдеевка и Невельское наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра.
Неподалеку Водяного противник совершил обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
В пригороде поселка Пивденное враг использовал автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Как отметили в штабе, на обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 6 взрывоопасных предметов.
"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в штабе ООС.
Дополнение
23 мая в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.