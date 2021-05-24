ООС: бойовики 6 разів порушували “режим тиші”, є поранений

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Зокрема, неподалік Авдіївки противник використав міномети 120-го калібру, а біля населеного пункту Новгородське — міномети 82-го калібру та ручні протитанкові гранатомети. Поблизу селища Гранітне ворог застосував великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети, а біля Світлодарська — ще й автоматичні станкові гранатомети.

В районі населеного пункту Старогнатівка найманці двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В результаті обстрілу позицій українських захисників один воїн отримав осколкове поранення. Його оперативно доправили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу. Стан здоров’я захисника — задовільний.

Цитата

“На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК”, — резюмували у штабі.

Станом на 7 годину ранку 24 травня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

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