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ООС: бойовики 6 разів порушували “режим тиші”, є поранений

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Протягом минулої доби, 23 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, один воїн отримав осколкове поранення. Про це інформують у штабі ООС, пише УНН.

ООС: бойовики 6 разів порушували “режим тиші”, є поранений

Деталі

Зокрема, неподалік Авдіївки противник використав міномети 120-го калібру, а біля населеного пункту Новгородське — міномети 82-го калібру та ручні протитанкові гранатомети. Поблизу селища Гранітне ворог застосував великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети, а біля Світлодарська — ще й автоматичні станкові гранатомети.

В районі населеного пункту Старогнатівка найманці двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В результаті обстрілу позицій українських захисників один воїн отримав осколкове поранення. Його оперативно доправили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу. Стан здоров’я захисника — задовільний.

Цитата

“На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК”, — резюмували у штабі.

Станом на 7 годину ранку 24 травня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Верещук пояснила, чому Україна не може проводити наступальні операції

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