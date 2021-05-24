ООС: боевики 6 раз нарушали "режим тишины", есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. За прошедшие сутки, 23 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, один воин получил осколочное ранение. Об этом информируют в штабе ООС, пишет УНН.
Детали
В частности, неподалеку Авдеевки противник использовал минометы 120-го калибра, а у населенного пункта Новгородское — минометы 82-го калибра и ручные противотанковые гранатометы. Вблизи поселка Гранитное враг применил крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы, а у Светлодарска — еще и автоматические станковые гранатометы.
В районе населенного пункта Старогнатовка наемники дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В результате обстрела позиций украинских защитников один воин получил осколочное ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья защитника — удовлетворительное.
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“На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК”, - резюмировали в штабе.
По состоянию на 7:00 утра 24 мая, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
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