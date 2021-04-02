ООС: зафиксировано 14 обстрелов со стороны боевиков, ранены двое военных и один гражданский

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Цитата:

"Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. С начала суток было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 13 обстрелов по позициям украинских защитников и 1 обстрел гражданской инфраструктуры города Красногоровка", - сообщили в пресс-центре.

Детали

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", недалеко от населенного пункта Золотое-4 российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, а у Светлодарска и Новотошковского враг использовал крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку населенных пунктов Пищевик, Красногоровка и Гнутово противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Опытное - еще и из противотанкового ракетного комплекса. Вблизи Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации использовали противотанковые гранатометы.

Вследствие вражеских обстрелов, двое украинских воинов получили ранения. Военнослужащим оперативно оказана необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают командование воинской части и представители ВСП.

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Также в районе населенного пункта Красногоровка противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры, в результате чего гражданское лицо получило осколочное ранение. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.

Как отметили в пресс-центре, обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали почти 3 гектара территории и передали на уничтожение 61 взрывоопасный предмет.

"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

1 апреля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.

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