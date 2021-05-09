ООС: с начала суток обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. С начала суток на Донбассе нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
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“В районе проведения операции Объединенных сил от начала суток, 9 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
Отмечается, что в районе проведения операции выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.
“Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 145 взрывоопасных предметов”, — информируют в ООС.
Дополнение
За прошедшие сутки, 8 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.
На оккупированной территории наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали 807 случаев нарушения прекращения огня 7 мая.