ООС: з початку доби обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано

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КИЇВ. 9 травня. УНН. З початку доби на Донбасі порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.

Цитата

“В районі проведення операції Об’єднаних сил від початку доби, 9 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Зазначається, що у районі проведення операції виконують завдання й інші складові сил оборони.

“Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 5 гектарів території та передали на знищення 145 вибухонебезпечних предметів”, — інформують в ООС.

Доповнення

Протягом минулої доби, 8 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

На окупованій території спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували 807 випадків порушення припинення вогню 7 травня.

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