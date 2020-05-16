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ООС: с начала суток боевики выпустили 30 мин по позициям украинских военных

Киев • УНН

 • 16753 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования выпустили 30 мин 120-го калибра вблизи Новгородского, что на Луганском направлении. Об этом во время ежедневного брифинга сообщил полковник Максим Праута, информирует УНН.

ООС: с начала суток боевики выпустили 30 мин по позициям украинских военных

"Об обстановке на линии фронта по состоянию на 12:30 сегодня. Утром российско-оккупационные войска, пытаясь обострить ситуацию в районе Новгородского, что на Луганском направлении, в традиционной для себя манере коварно обстреляли оборудованные недалеко от этого населенного пункта позиции подразделений Объединенных сил с миномета 120-го калибра, выпустив 30 мин. Однако наши воины были начеку и ответили на этот минометный обстрел со станковых противотанковых гранатометов, не допустив потерь в своих рядах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потери врага уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - резюмировали в ООС.

Как сообщалось ранее в УНН, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня, двое раненых.

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