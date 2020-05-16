ООС: бойовики дев'ять разів обстріляли українські позиції, є поранені

Так, повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник неподалік Широкиного випустив 5 мін 82-го калібру, а по околицях Старогнатівки вів вогонь з озброєння бойових машин піхоти. Захисників Водяного окупанти двічі обстріляли із застосуванням озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Поруч з населеними пунктами Мар’їнка, Кам’янка та Славне російські найманці використовували гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

“Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об’єднані сили припинили ворожу активність”, — повідомили у штабі.

У свою чергу, по українських військовослужбовцях, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” збройні формування Російської Федерації двічі вели вогонь поруч Оріхового. Тут загарбники використовували міномети 120 калібру, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

“Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали поранення”, — повідомили у пресцентрі.

“Підрозділи Об’єднаних сил вжили вичерпних заходів для припинення ворожого вогню та дали адекватну відповідь на усі обстріли противника. Після активного застосування нашими підрозділами штатного озброєння ворог відмовився від подальших злочинних дій”, — відзвітували військовослужбовці.

Зазначається, що за даними розвідки, 15 травня українські воїни поранили щонайменше одного російського бойовика.

“Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою”, — резюмували військовослужбовці.

Нагадаємо, правоохоронці розслідують теракт за участі “ДНР”, внаслідок якого на мінному пристрої підірвалась жінка.