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ООС: боевики девять раз обстреляли украинские позиции, есть раненые

Киев • УНН

 • 10847 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

ООС: боевики девять раз обстреляли украинские позиции, есть раненые

Так, сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник неподалеку от Широкино выпустил 5 мин 82-го калибра, а по окрестностям Старогнатовки вел огонь из вооружения боевых машин пехоты. Защитников Водяного оккупанты дважды обстреляли с применением вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с населенными пунктами Марьинка, Каменка и Славное российские наемники использовали гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

“Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебную активность”, — сообщили в штабе.

В свою очередь, по украинским военнослужащим, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” вооруженные формирования Российской Федерации дважды вели огонь рядом Орехово. Здесь захватчики использовали минометы 120 калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

“В результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения”, — сообщили в пресс-центре.

“Подразделения Объединенных сил приняли исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня и дали адекватный ответ на все обстрелы противника. После активного применения нашими подразделениями штатного вооружения враг отказался от дальнейших преступных действий”, — отчитались военнослужащие.

Отмечается, что по данным разведки, 15 мая украинские воины ранили по меньшей мере одного российского боевика.

“С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой”, — резюмировали военнослужащие.

Напомним, правоохранители расследуют теракт с участием “ДНР”, в результате которого на минном устройства подорвалась женщина.

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