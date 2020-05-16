ООС: з початку доби бойовики випустили 30 мін по позиціях українських військових

"Щодо обстановки на лінії фронту станом на 12:30 сьогодні. Вранці російсько-окупаційні війська, намагаючись загострити ситуацію в районі Новгородського, що на Луганському напрямку, у традиційній для себе манері підступно обстріляли обладнані неподалік цього населеного пункту позиції підрозділів Об’єднаних сил з міномету 120-го калібру, випустивши 30 мін. Проте наші воїни були напоготові і відповіли на цей мінометний обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, не допустивши втрат у своїх лавах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що втрати ворога уточнюються. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", - резюмували у ООС.

Як повідомлялося раніше в УНН, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню, двоє поранених.