ООС: с начала суток боевики 2 раза нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. С начала текущих суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня недалеко Новгородского и Новотроицкого. Об этом говорится в вечерней сводке ООС, информирует УНН.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Новгородского враг использовал запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120-мм, выпустив 30 мин. По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко Новотроицкого оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские военные для прекращения враждебной активности применили дежурные огневые средства.
"Потери противника уточняются. Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было. На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался", - сообщают военные.
Как сообщалось ранее в УНН, за минувшие сутки боевики девять раз обстреляли украинские позиции, есть раненые.