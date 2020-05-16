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ООС: с начала суток боевики 2 раза нарушили "режим тишины"

Киев • УНН

 • 13909 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. С начала текущих суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня недалеко Новгородского и Новотроицкого. Об этом говорится в вечерней сводке ООС, информирует УНН.

ООС: с начала суток боевики 2 раза нарушили "режим тишины"

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Новгородского враг использовал запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120-мм, выпустив 30 мин. По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко Новотроицкого оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные для прекращения враждебной активности применили дежурные огневые средства.

"Потери противника уточняются. Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было. На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался", - сообщают военные.

Как сообщалось ранее в УНН, за минувшие сутки боевики девять раз обстреляли украинские позиции, есть раненые.

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