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ООС: з початку доби бойовики 2 рази порушили "режим тиші"

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. З початку поточної доби бойовики двічі порушили режим припинення вогню неподалік Новгородського та Новотроїцького. Про це йдеться у вечірньому зведенні ООС, інформує УНН.

ООС: з початку доби бойовики 2 рази порушили "режим тиші"

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Новгородського ворог використав заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120-мм, випустивши 30 мін. По українських захисниках, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Новотроїцького окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські військові для припинення ворожої активності застосували чергові вогневі засоби.

"Втрати противника уточнюються. Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було. На ділянках розведення № 1, № 2 та № 3 режим "Тиша" дотримувався", - повідомляють військові.

Як повідомлялося раніше в УНН, за минулу добу бойовики дев'ять разів обстріляли українські позиції, є поранені.

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