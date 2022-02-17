ООС: со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 16 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Детали
По окрестностям Станицы Луганской и Новозвановки российские наемники вели огонь из минометов калибра 82 мм.
Поблизости Лобачеве и Водяного оккупанты задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществили сброс выстрелов ВОГ-17 и ВОГ-25.
В сторону Луганского противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Неподалеку Марьинки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из стрелкового оружия.
В направлении Сизого противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме этого по Катериновке - из станковых противотанковых гранатометов и автоматических гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие враждебных действий нет.
За текущие сутки со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 нарушения с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
По окрестностям Причепиловки русские наемники вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.
Вблизи Водяного оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из минометов калибра 120 мм.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.