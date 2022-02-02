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15 марта, 19:03 • 104496 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 138366 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 120480 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114206 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103152 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100585 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 89408 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 121765 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 126363 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127162 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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ООС: со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня

ООС: со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня

Киев • УНН

 • 13775 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 1 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Детали

В направлении Марьинки оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку Песков российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет.

По состоянию на 7 часов утра текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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