ООС: в результате вражеских обстрелов на Донбассе ранен военный
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Вследствие вражеских обстрелов с начала суток на Донбассе получил ранения один украинский военнослужащий. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.
"По имеющейся на 12:30 информации, в результате сегодняшних вражеских обстрелов один наш защитник ранен", - сказал Праута.
По его словам, с начала суток на Луганском направлении около 11:00 оккупанты выпустили 8 мин 82-го калибра по опорным пунктам подразделений Объединенных сил неподалеку Новотошковского.
На Донецком направлении с 9:00 противник со станковых противотанковых и автоматических гранатометов 50 минут обстреливал украинские позиции в районе населенного пункта Березово.
Как сообщалось в УНН, 29 января вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.