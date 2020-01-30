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ООС: в результате вражеских обстрелов на Донбассе ранен военный

Киев • УНН

 • 11889 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Вследствие вражеских обстрелов с начала суток на Донбассе получил ранения один украинский военнослужащий. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.

ООС: в результате вражеских обстрелов на Донбассе ранен военный

"По имеющейся на 12:30 информации, в результате сегодняшних вражеских обстрелов один наш защитник ранен", - сказал Праута.

По его словам, с начала суток на Луганском направлении около 11:00 оккупанты выпустили 8 мин 82-го калибра по опорным пунктам подразделений Объединенных сил неподалеку Новотошковского.

На Донецком направлении с 9:00 противник со станковых противотанковых и автоматических гранатометов 50 минут обстреливал украинские позиции в районе населенного пункта Березово.

Как сообщалось в УНН, 29 января вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

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