ООС: бойовики дев'ять разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. 29 січня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли по нашим позиціям поблизу населених пунктів Піски, Лебединське та двічі поруч з Мар’їнкою, застосувавши гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
Чотири ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
неподалік Оріхового – з міномету калібру 120 мм противник випустив 2 міни;
три рази поряд з Новотошківським – з міномету калібру 120 мм – 4 міни та з 82-мм міномету – 14 мін;
поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї.
Вчора, 29 січня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.
З початком цієї доби, 30 січня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.
Нагадаємо, на КПВВ на Донбасі 220 автівок застрягли в чергах.