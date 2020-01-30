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ООС: боевики девять раз обстреляли украинские позиции

Киев • УНН

 • 20989 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. 29 января вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

ООС: боевики девять раз обстреляли украинские позиции

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрелы по нашим позициям вблизи населенных пунктов Пески, Лебединский и дважды рядом с Марьинкой, применив гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Четыре вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

неподалеку Орехово - с миномета калибра 120 мм противник выпустил 2 мины;
три раза рядом с Новотошковским - с миномета калибра 120 мм - 4 мины и с 82-мм миномета - 14 мин;
вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

Вчера, 29 января, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С началом этих суток, 30 января, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Напомним, в КПВВ на Донбассе 220 автомобилей застряли в очередях.

Украинские Национальные Новости

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