ООС: боевики девять раз обстреляли украинские позиции

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрелы по нашим позициям вблизи населенных пунктов Пески, Лебединский и дважды рядом с Марьинкой, применив гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Четыре вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

неподалеку Орехово - с миномета калибра 120 мм противник выпустил 2 мины;

три раза рядом с Новотошковским - с миномета калибра 120 мм - 4 мины и с 82-мм миномета - 14 мин;

вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

Вчера, 29 января, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С началом этих суток, 30 января, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Напомним, в КПВВ на Донбассе 220 автомобилей застряли в очередях.