ООС: внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі поранено військового
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Внаслідок ворожих обстрілів від початку доби на Донбасі отримав поранення один український військовослужбовець. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.
"За наявною на 12:30 інформацією, в результаті сьогоднішніх ворожих обстрілів одного нашого захисника поранено", - сказав Праута.
З його слів, від початку доби на Луганському напрямку близько 11:00 окупанти випустили 8 мін 82-го калібру по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил неподалік Новотошківського.
На Донецькому напрямку з 9:00 противник зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів 50 хвилин обстрілював українські позиції в районі населеного пункту Березове.
Як повідомлялося в УНН, 29 січня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.