ООС: в результате обстрела погиб военнослужащий

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В понедельник, 2 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил вследствие враждебного обстрела один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения несовместимые с жизнью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.