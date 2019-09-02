ООС: в результате обстрела погиб военнослужащий
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. В понедельник, 2 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил вследствие враждебного обстрела один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения несовместимые с жизнью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.
Обстоятельства происшествия выясняются рабочей группой.
Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего.
Напомним, в клинической больнице имени Мечникова в Днепре в воскресенье, 1 сентября, умер сержант Александр Грицаюк от ранений полученных 25 августа, в результате вражеского обстрела наших позиций в районе н.п. Марьинка.