ООС: с начала суток боевики не осуществляли обстрелов украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. С начала текущих суток, 14 августа, не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела со стороны вооруженных формирований боевиков, отмечает УНН.
“С начала текущих суток, 14 августа, введенный режим тишины сохраняется в полной мере. В полосах ответственности наших бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела. Защитники Украины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника”, — указано в сообщении.
В штабе ООС также отметили, что: “13 августа на всех участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове предоставить достойный отпор на возможные опасные действия врага. Вместе с тем, за минувшие сутки украинскими воинами задокументировано одно нарушение вооруженными формированиями Российской Федерации договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Золотое-5 противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений”.
Также, 13 августа, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них — погиб, другой — получил ранения. Раненый военный оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая врачебная помощь.